Іспанія

Іспанець має намір залишитися надовго з "блаугранас".

Півзахисник Барселони Фермін Лопес висловив бажання надовго залишитися в каталонському клубі. Його слова наводить Marca.

«Сподіваюся, що зможу залишитись тут на довгі роки та завершити свою кар'єру в Барселоні. Це було б задоволенням та здійсненням мрії.

У нас чудова команда, ми справжня сім'я, ми повернулися на Камп Ноу. Попереду у нас чудовий сезон, і, сподіваюся, ми зможемо увійти в історію», — заявив Фермін.

Нагадаємо, нещодавно Фермін Лопес підписав новий контракт з каталонським клубом до 30-го червня 2031-го року.