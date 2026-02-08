Іспанія

Бездоганні виступи команди Фліка на власному полі.

Напередодні каталонська Барселона обіграла балеарську Мальорку на власному полі в рамках 23 туру іспанської Ла Ліги.

Ця перемога стала для "блаугранас" уже 11 домашньою в поточному розіграші національної першості.

Відповідно, було оновлено рекорд самої Барси за цим показником.

Попередній настільки ж потужний домашній старт команда демонструвала ще в далекому сезоні-1981/82.

Наступний домашній матч каталонці проведуть на власному полі проти Леванте, тоді як до цього двічі гратимуть у Кубку Іспанії проти мадридського Атлетіко, а також навідаються на каталонське дербі до Жирони.