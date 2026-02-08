Іспанія

Три поразки поспіль і провальний початок року ставлять під сумнів стабільність клубу.

Становище Ельче в Ла Лізі стрімко погіршується. Поразка від Реал Сосьєдад (1:3) у матчі 23-го туру стала для команди третьою поспіль у чемпіонаті, причому в кожній із цих ігор вона пропускала по три м’ячі. Вперше в сезоні клуб опинився в настільки затяжній кризі результатів.

Початок 2026 року для Ельче виявився катастрофічним: команда досі не здобула жодної перемоги, набравши лише два очки з 18 можливих і пропустивши 15 голів. Ще наприкінці 2025-го клуб почувався доволі комфортно в середині таблиці та навіть міг дозволити собі обережні амбіції, однак нині реальна загроза боротьби за виживання стала очевидною.

Однією з головних проблем залишається вкрай слабка виїзна форма. Ельче не перемагає на чужих полях уже в 11 матчах поспіль, здобувши лише чотири очки з 33 можливих — це найгірший показник у Ла Лізі.

Додаткових труднощів тренерському штабу Едера Сарабії додають кадрові проблеми. Найкращий бомбардир команди Рафа Мір знову не зміг зіграти через травму, Бігас лише нещодавно відновився і вийшов на поле вже по ходу матчу.

Після 23 турів Ельче має 24 очки й посідає 14-те місце в таблиці, випереджаючи зону вильоту лише на два бали. При цьому ситуація може ускладнитися ще більше, адже Райо Вальєкано, який перебуває нижче, має матч у запасі.

Реал Сосьєдад — Ельче 3:1

Голи: Сучич, 24, Оярсабаль, 38, Оскарссон, 89 - Сілва, 42

Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола (Арамбуру, 65), Субельдія, Чалета-Цар, Гомес — Марін, Горрочатегі, Солер (Еррера, 82), Сучич (Турр'єнтес, 29) — Гедеш (Нгуоно Очієнг, 65), Оярсабаль (Оскарссон, 82)

Ельче: Пенья — Дональд, Чуст (Антоніо Сепеда Бартурен, 73), Аффенгрубер, Петро (Бігас, 73), Валера — Діангана, Нету (Агуадо, 55), Фебас — Родрігес, Сілва

Попередження: Аффенгрубер, Фебас, Діангана