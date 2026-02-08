Іспанія

Нападник Барселони став лише третім гравцем у XXI столітті, який забиває щонайменше 10 голів у топ-5 лігах протягом 15 сезонів поспіль.

Попри свої 37 років та чутки про можливий відхід з Барселони, Роберт Левандовські продовжує демонструвати клас. У матчі проти Мальорки (3:0) польський форвард не лише відкрив рахунок, але й вписав своє ім'я в історію, приєднавшись до елітного клубу, де до цього були лише Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

Гол у ворота остров'ян став для Левандовські 13-м у нинішньому сезоні Ла Ліги (і 10-м у чемпіонаті). Це означає, що Роберт забиває двозначну кількість голів у топ-5 європейських чемпіонатах вже 15 сезонів поспіль. Його неймовірна серія розпочалася ще в сезоні 2011/12 у складі дортмундської Боруссії і тривала протягом усіх років у Баварії та тепер у Барселоні.

Як виглядає цей ексклюзивний клуб: Кріштіану Роналду: 16 сезонів поспіль з 10+ голами. Ліонель Мессі: 15 сезонів поспіль. Роберт Левандовські: 15 сезонів поспіль (серія триває).

Цього сезону головний тренер Гансі Флік частіше довіряє місце в основі Феррану Торресу, проте саме Левандовські вийшов у старті проти Мальорки і довів свою ефективність, майстерно зігравши на добиванні.

Майбутнє форварда залишається невизначеним. Його контракт добігає кінця, і хоча ходять чутки про можливе продовження на рік (зі зниженням зарплати), дружина футболіста Анна Левандовська натякнула, що цей сезон може стати останнім для родини в Каталонії.

"Ми насолоджуємося кожним моментом, кожним матчем, тому що знаємо, що одного дня це закінчиться. Я хочу, щоб про нього говорили ще багато років", — зазначила Анна.

Тим часом Барселона продовжує лідирувати в Ла Лізі, а Левандовські, попри вік, залишається гарантією голів для каталонців.