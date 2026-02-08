Іспанія

Клуб МЛС пропонує поляку дворічний контракт та високу зарплату.

Нападник Барселони Роберт Левандовські може продовжити свою кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 37-річного поляка зацікавлений Чикаго Файр, який вже запропонував футболісту "блаугранас" контракт на два роки з дуже високою зарплатою.

Зазначається, що Роберт поки не ухвалив рішення про своє майбутнє, а крім Чикаго, у ньому зацікавлені кілька клубів у Європі та Саудівській Аравії.

При цьому контракт поляка розрахований до літа 2026 року, що означає, що він може вести перемовини з іншими клубами.

Цього сезону Левандовскі провів 28 матчів, у яких забив 13 голів та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Барселона готує нову угоду для Левандовські зі скороченням зарплати.