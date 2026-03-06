Іспанія

Керманич мадридського Реала планує випустити несподіване поєднання гравців у атаці на матч проти Сельти.

Головний тренер "вершкових" Альваро Арбелоа може випробувати нову тактичну схему в прийдешній грі Ла Ліги. За інформацією Diario AS, наставник планує відрядити на позицію Кіліана Мбаппе не Гонсало Гарсію, а Браїма Діаса.

Марокканець має скласти дует нападників із Вінісіусом Жуніором, тоді як роль атакувального півзахисника дістанеться Арді Гюлеру. Очікується, що Гарсія розпочне зустріч на лаві запасних.

На думку Арбелоа, у протистоянні з "кельтами" мадридці матимуть простір для контратак, а за такого сценарію Браїм здатний принести команді більше користі. Зустріч відбудеться у п'ятницю, початок — о 22:00.