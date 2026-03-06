Лівий захисник "вершкових" Ферлан Менді готується повернутися на поле у матчі проти Сельти.
Ферлан Менді, Getty Images
06 березня 2026, 12:50
Оборонець мадридського Реала Ферлан Менді близький до довгоочікуваної появи у стартовому складі. Головний тренер мадридців Альваро Арбелоа планує випустити француза з перших хвилин у сьогоднішньому поєдинку Ла Ліги, повідомляє Diario AS.
Для 30-річного футболіста це буде перша поява на полі з початку січня. Останній же раз латераль виходив у основі ще наприкінці листопада минулого року. Через постійні травми у сезоні-2025/26 Менді взяв участь лише у трьох поєдинках.
Виїзний матч проти Сельти розпочнеться о 22:00. Наразі Реал продовжує боротьбу за лідерство у чемпіонаті Іспанії.