Іспанія

37-річний польський форвард розповів про плани на майбутнє на тлі скорочення ігрового часу в команді Гансі Фліка та предметного інтересу з боку клубів із США.

Зірковий нападник Барселони Роберт Левандовські нарешті відверто розповів про своє майбутнє в клубі. Оскільки термін дії його поточного контракту наближається до завершення, у футбольному світі не вщухають спекуляції щодо наступного кроку ветерана.

Цього сезону ігровий час 37-річного гравця під керівництвом Гансі Фліка суттєво скоротився, проте сам поляк запевняє, що підходить до ситуації виважено та спокійно. У своєму новому інтерв'ю для Sky Sports Левандовський пояснив, що наразі повністю контролює ситуацію і не дозволяє обставинам впливати на його емоційний стан.

"Що добре, так це те, що я не відчуваю тиску. У 30 років або трохи раніше ці відчуття були б іншими... Але зараз мені не обов'язково знати все негайно. У мене є терпіння. Я дам собі близько трьох місяців, щоб вирішити, чого я хочу. Тільки я сам", — зазначив Роберт.

Попри те, що Левандовські цілком комфортно в іспанській Ла Лізі, преса активно сватає його до МЛС. За останніми повідомленнями, фаворитом у боротьбі за підписання зіркового форварда у статусі вільного агента є Чикаго Файр.

Аналізуючи свій футбольний шлях та згадуючи зірвані в минулому переходи (як-от трансфер до Блекберна, що не відбувся через хмару вулканічного попелу, або інтерес Манчестер Юнайтед часів сера Алекса Фергюсона), нападник додав:

"Тоді, коли я був у Дортмунді, мене не відпустили... але врешті-решт, я дуже задоволений своєю кар'єрою!".

Статистика свідчить про помітний спад: якщо минулого сезону Роберт наколотив 42 голи у всіх турнірах, то в поточній кампанії на його рахунку поки що лише 14 м'ячів. Головним вибором Гансі Фліка на позиції центрального нападника став Ферран Торрес.

Через це поляк розпочинав матчі Ла Ліги у стартовому складі лише 10 разів, що дало привід експертам заговорити про можливий віковий спад у грі футболіста. Левандовські розраховує отримати більше ігрових хвилин уже найближчими вихідними, коли Барселона зустрінеться з Атлетіком (Більбао) у чемпіонаті.

Одразу після цього на каталонців чекає надзвичайно важливий перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Ньюкасла. Команда все ще претендує на перемогу як на внутрішній, так і на європейській арені. Здобуття цих трофеїв могло б стати ідеальним фінальним акордом для поляка перед можливим літнім трансфером.

Нагадаємо, нещадно Роберт отримав перелом очниці, через що пропустив кубковий поєдинок проти Атлетіко.