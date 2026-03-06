Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку 27-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться 6 березня о 22:00.

Мадридський Реал вирушає до Віґо з наміром перервати серію невдач, яка серйозно похитнула їхні амбіції в боротьбі за титул. Після двох поразок поспіль команда Альваро Арбелоа відстає від лідера Барселони на чотири очки, а "кельти" наразі перебувають на підйомі та посідають шосту сходинку.

Сельта — Реал Мадрид

П'ятниця, 6 березня, 22:00, стадіон Естадіо Балаїдос, Віґо

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Сельта підходить до цього матчу у відмінному настрої, здобувши чотири перемоги поспіль у всіх турнірах. Підопічні Клаудіо Гіральдеса не лише піднялися в зону єврокубків Ла Ліги, а й успішно пройшли ПАОК у Лізі Європи. Попри те, що "небесно-блакитні" виграли лише чотири домашні матчі чемпіонату з тринадцяти, вони налаштовані оформити "дубль" над мадридцями, оскільки в першому колі на Бернабеу святкували перемогу 2:0. Востаннє Сельта обігрувала Реал на власному полі ще у травні 2014 року, і зараз для них настав найкращий момент, щоб змінити цю статистику.

Реал Мадрид переживає один із найскладніших періодів у сезоні. Поразки від Осасуни та Хетафе боляче вдарили по амбіціях "вершкових", а кадрова катастрофа лише погіршує ситуацію. Попереду у команди Арбелоа надважливі матчі проти Манчестер Сіті та мадридське дербі, тому право на чергову осічку у Віґо відсутнє. Хоча Реал має найкращу виїзну статистику в лізі (27 очок у 13 іграх), величезна кількість травмованих лідерів змушує тренерський штаб вдаватися до експериментів зі складом, щоб не допустити остаточного розвалу сезону-2025/26.

Лазарет "вершкових" переповнений: до Мбаппе, Беллінгема, Мілітао та Алаби додався Родріго, який через важку травму коліна вибув майже на рік. Також гру пропустять дискваліфіковані Мастантуоно, Каррерас та Гюйсен. Очікується повернення Камавінги та, можливо, Рауля Асенсіо.

У Сельти ситуація значно краща: до складу повертається провідний форвард Борха Іглесіас, хоча через травми не зіграють Маркос Алонсо та Карл Старфельт. Головною надією господарів у атаці буде зв'язка Ютгли та Іглесіаса, яка спробує скористатися ослабленим захистом гостей.

За версією betking на перемогу Сельти можна поставити з коефіцієнтом 3.15, тоді як потенційний успіх Реал Мадрид оцінюється показником 2.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.74.

Орієнтовні склади

Сельта: Раду — Родрігес, Айду, Домінгес — Мінгеса, Роман, Моріба, Каррейра — Ютгла, Іглесіас, Альварес.

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Асенсіо, Рюдігер, Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені, Камавінга — Гюлер — Г. Гарсія, Вінісіус.

Не зіграють: М. Алонсо, Старфельт, Дуран (Сельта) — Родріго, Мбаппе, Беллінгем, Мілітао, Алаба, Себальйос, Мастантуоно, Каррерас, Гюйсен (Реал Мадрид).

Під питанням: ... (Сельта) — Асенсіо (Реал Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:2

