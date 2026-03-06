Іспанія

Іспанська прокуратура офіційно вимагає суворого покарання для футболіста через інцидент, який стався у вересні 2024 року

Нападник іспанського Ельче Рафа Мір (права на якого належать Севільї зіткнувся із серйозними юридичними проблемами, які можуть поставити хрест на його професійній кар'єрі. Іспанська прокуратура офіційно запросила для 28-річного футболіста тюремне ув'язнення терміном на 10 з половиною років у справі про ймовірне сексуальне насильство над 21-річною дівчиною.

Інцидент стався на початку вересня 2024 року в будинку футболіста, коли він виступав на правах оренди за Валенсію. За даними видання Las Provincias, прокуратура висунула Міру звинувачення у сексуальному насильстві з обтяжуючими обставинами та заподіянні тілесних ушкоджень. Зі загального терміну в 10,5 років, дев'ять років вимагають безпосередньо за напад, а ще 18 місяців — за травми, завдані ймовірній жертві.

Під час судового розгляду в жовтні 2025 року нападник скористався своїм правом не давати свідчень. Окрім тюремного строку, прокуратура наполягає на суворих заходах безпеки для потерпілої: у разі визнання провини Міру буде заборонено наближатися до дівчини ближче ніж на 500 метрів протягом 13 років. Також після звільнення з в'язниці він перебуватиме під наглядом ще 7 років. Разом із цим вимагається виплата компенсації за моральну та фізичну шкоду в розмірі 64 000 євро.

Сам футболіст раніше в інтерв'ю виданню AS заявляв, що почувається дуже спокійно і з нетерпінням чекає суду. Цей тиждень став чи не найважчим у кар'єрі Рафи Міра, адже юридичні новини збіглися з іншим скандалом.

Під час недавнього матчу гравець Еспаньйола Омар Ель-Хілалі звинуватив Міра у використанні расистських образ. Гру було ненадовго призупинено через антирасистський протокол, хоча арбітри офіційно не зафіксували образливих слів. Поки не винесено вирок, Рафа Мір має право виходити на поле.

Проте Ельче та Севілья уважно стежать за розвитком подій: обвинувальний вирок призведе до негайного розірвання його контрактів. Очікується, що найближчим часом тиск на клуби з боку вболівальників та правозахисних організацій щодо дисциплінарних санкцій проти гравця лише зростатиме.