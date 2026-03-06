Іспанія

Захисник "синьо-гранатових" прокоментував спірний епізод у першому матчі Кубка Іспанії проти Атлетіко.

Центральний захисник Барселони Пау Кубарсі поділився думками про скасоване взяття воріт у першій грі півфіналу на Метрополітано. На думку гравця, цей момент міг суттєво вплинути на підсумок протистояння.

Цитує Кубарсі Barça Universal:

"Можливо, той скасований гол на Метрополітано допоміг би нам. Нам не зовсім зрозуміло, що саме там сталося, але якщо арбітр так оцінив епізод, то, мабуть, рішення було правильним. Нам не варто зациклюватися на цьому, натомість треба зосередитися на тому, що ми могли б зробити краще".

Нагадаємо, у першій зустрічі в Мадриді Барселона зазнала нищівної поразки з рахунком 0:4. У матчі-відповіді каталонці здобули перемогу 3:0, проте цього не вистачило для виходу до фіналу турніру.