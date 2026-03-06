Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 6-9 березня.

Відсьогодні й до вівторка, 10 березня, мають відбутися всі десять матчів 27-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на Естадіо ABANCA Балаїдос у Віго, де місцева Сельта прийматиме Реал Мадрид.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 6 березня, 22:00. Естадіо ABANCA Балаїдос, Віго. Перше коло — 2:0

Повний анонс цього протистояння читайте за посиланням.

Субота, 7 березня, 15:00. Естадіо Ель-Садар, Памплона. Перше коло — 2:2

Виїзна поразка від Валенсії (0:1) туром раніше перервала безпрограшну серію Осасуни в чемпіонаті (4В, 2Н). У той же час удома підопічні Алессіо Ліші не знають смаку невдач аж із листопада (4В, 2Н), загалом зазнавши тільки двох у 12-ти домашніх матчах Ла Ліги-2025/26. На Естадіо Ель-Садар памплонці тільки раз поступилися Мальорці в останніх десяти очних зустрічах (5В, 4Н).

Після звільнення Ягоби Аррасате Мальорка вдома поступилася Реалу Сосьєдад (0:1). У дебютному матчі під керівництвом Мартіна Демічеліса клуб сподіватиметься перервати серію з чотирьох поразок у Ла Лізі й уперше з жовтня (2Н, 6П)/тільки вдруге за кампанію набрати три очки на виїзді. Тим не менш, зараз він навряд чи спроможний уникнути невдачі в дуелі з Осасуною.

прогноз 1:0

Субота, 7 березня, 17:15. Естадіо Сьютат де Валенсія, Валенсія. Перше коло — 4:0

Туром раніше, після чотирьох поспіль поразок, Леванте вдома впорався з Алавесом (2:0) і тепер спробує здолати й Жирону. У першому колі клуб із Валенсії шокував суперника виїзним розгромом і продовжив свою безпрограшну серію в матчах проти нього в усіх турнірах (2В, 3Н). Команда Луїша Каштру намагається уникнути вильоту, але завтра навряд чи набере більше одного очка.

Жирона минулої неділі поступилася Сельті вдома (1:2). Нестабільні виступи колективу Мічела заважають йому забути про можливу боротьбу за виживання, всього шістьма очками переважаючи 18-ту Мальорку. Тим не менш, малоймовірно, що саме Леванте зможе завдати клубу з однойменного міста другої поспіль поразки в Ла Лізі, чого з ним не ставалося аж із серпня.

прогноз 2:2

Субота, 7 березня, 19:30. Ер-Ріяд Ейр Метрополітано, Мадрид. Перше коло — 1:1

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 07.03.2026.

Субота, 7 березня, 22:00. Естадіо Сан-Мамес, Більбао. Перше коло — 0:4

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 07.03.2026.

Неділя, 8 березня, 15:00. Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал. Перше коло — 3:1

Вільярреал очікувано поступився Барселоні на виїзді (1:4), але може швидко повернутися на переможний шлях за рахунок домашньої дуелі з одним із претендентів на виліт. У попередніх 13-ти домашніх матчах турніру підопічні Марселіно програли тільки лідерам Ла Ліги (10В, 1Н, 2П), тоді як Ельче на виїзді після повернення до "еліти" досі не перемагав (4Н, 8П).

Ельче туром раніше уникнув домашньої поразки від Еспаньйола (2:2). Безвиграшна серія клубу з однойменного міста тепер налічує дев'ять матчів чемпіонату (4Н, 5П) і старт їй дав саме Вільярреал. Зараз команда Едера Сарабії навряд чи спроможна дати гідний бій значно сильнішому на папері супернику, тож її турнірне становище в неділю не має покращитися.

прогноз 2:0

Неділя, 8 березня, 17:15. Колісеум, Хетафе. Перше коло — 0:4

У понеділок Хетафе сенсаційно обіграв Реал у Мадриді (1:0). Виходячи з більшості останніх результатів, колективу Хосе Бордаласа вдалося зібратися докупи після ряду невдач у грудні-січні. Тим не менш, на Колісеум Реал Бетіс не програвав із вересня 2020 року (2В, 2Н) і навряд чи відповідна серія перерветься саме цього разу.

Реал Бетіс туром раніше втратив домашню перемогу над Севільєю в дербі (2:2). У той же час підопічні Мануеля Пеллегріні до дуелі з Хетафе підходять на тлі п'яти поєдинків без поразок у чемпіонаті (3В, 2Н). У недільному протистоянні вони можуть оступитися, але вкрай малоймовірно, що залишившись узагалі без залікових балів.

прогноз 1:1

Неділя, 8 березня, 19:30. Рамон Санчес Пісхуан, Севілья. Перше коло — 1:0

За рахунок нічиєї з Реалом Бетіс на виїзді (2:2) безпрограшна серія Севільї у чемпіонаті вперше за майже рік досягнула позначки в чотири матчі (1В, 3Н). Як і її недільний суперник, команда Матіаса Алмейди все ще не захищена від участі в боротьбі за виживання й тому потребує залікових балів. Райо Вальєкано клуб не програвав із жовтня 2022 року (3В, 3Н).

Серед тижня Райо Вальєкано провів перенесений домашній матч проти Реала Ов'єдо й теж учетверте поспіль уникнув невдачі в Ла Лізі (2В, 2Н), розібравшись з аутсайдером (3:0). За рахунок звитяги в середу колектив Іньїго Переса обійшов Севілью в турнірній таблиці, а тепер спробує перервати свою виїзну безвиграшну серію в матчах чемпіонату (2Н, 5П).

прогноз 2:1

Неділя, 8 березня, 22:00. Камп де Месталья, Валенсія. Перше коло — 0:0

Минулої неділі Валенсія впоралася вдома з Осасуною (1:0) і тепер націлена на продовження безвиграшної серії Алавеса (2Н, 2П). На Камп де Месталья в XXI столітті цей суперник усього двічі святкував здобуття трьох очок (+3Н, 7П). Непогано виглядаючи в домашніх матчах підопічні Карлоса Корберана цілком можуть досягнути другого поспіль скромного успіху.

Виїзна поразка Алавеса від Леванте (0:2) призвела до звільнення Едуардо Коудета й призначення Кіке Санчеса Флореса. У попередніх шести матчах проти Валенсії менш іменитий клуб уникнув невдач (4В, 2Н), але в неділю ця безпрограшна серія може завершитися на тлі й без того суперечливих виступів на виїзді в чемпіонаті.

прогноз 1:0

Понеділок, 9 березня, 22:00. RCDE Стедіум, Корнелья/Ель-Прат-де-Льобрегат. Перше коло — 2:0

Еспаньйол зіграв унічию з Ельче на виїзді (2:2) минулої неділі й втратив можливість перервати свою безвиграшну серію в Ла Лізі (3Н, 6П), що розпочалася після завершення 2025 року. Тим не менш, команда Маноло Гонсалеса все ще може поборотися за єврокубки. Клуб із Барселони готовий вкотре обіграти суперника, якому вдома не програвав із вересня 1991 року (9В, 2Н).

Реал Ов'єдо залишається на дні турнірної таблиці й до поєдинку на RCDE Стедіум підходить після дев'яти поспіль матчів без перемог на виїзді (3Н, 6П). Під керівництвом Гільєрмо Альмади аутсайдер покращив свою форму, але уникнення ним вильоту все ще виглядає малоймовірним і в понеділок турнірне становище покращити навряд чи вдасться.

прогноз 2:1

СТАТИСТИКА ГРАВЦІВ

