Португальський тренер уже контактував з оточенням захисника Боруссії.

Жозе Моурінью, якого активно пов’язують із можливим призначенням у Реал, розглядає варіант із підписанням центрального захисника дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербека.

За інформацією журналіста Андреса Мартінеса, португальський фахівець під час поїздки до Німеччини провів зустріч із представниками футболіста, де обговорювалася перспектива трансферу до мадридського клубу.

Повідомляється, що Моурінью відвідав фінал Кубка Німеччини між Баварією та Штутгартом, а також використав візит для переговорів щодо можливого підсилення оборони Реала.

Шлоттербек виступає за Боруссію з 2022 року після переходу з Фрайбурга за 20 мільйонів євро. Чинна угода захисника з дортмундським клубом розрахована до літа 2031 року.

У сезоні-2025/26 26-річний оборонець провів 37 матчів у всіх турнірах, забив п’ять м’ячів і віддав дві результативні передачі. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить близько 55 мільйонів євро.