Португальський фахівець бачить у турецькому півзахиснику одного з ключових виконавців у своїй майбутній команді.

Португальський наставник Жозе Моурінью, якого активно пов'язують із поверненням на посаду головного тренера мадридського Реала, вже розробляє стратегію роботи в Королівському клубі.

"Особливий" планує зробити хавбека Арду Гюлера однією з головних фігур на полі. Португалець навіть особисто зв'язався з 21-річним турецьким півзахисником, аби детально окреслити його майбутню роль у тактичних схемах "вершкових".

Нагадаємо, Гюлер став гравцем мадридського гранда влітку 2023 року. Його чинний контракт із Реалом розрахований до кінця червня 2029-го, а ринкова вартість футболіста наразі оцінюється у 90 мільйонів євро.

