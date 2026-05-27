Італія

Голкіпер готовий до нових викликів із клубом.

Сербський воротар Міле Свілар у цьому сезоні своїми виступами дуже допоміг італійській Ромі на її шляху до місця в Лізі чемпіонів УЄФА на наступну кампанію.

На рахунку 26-річного виконавця 21 "сухий" матч із загалом 48 зіграних в усіх турнірах та 44 пропущених м’ячі.

Незважаючи на те, що минулого літа Свілар продовжив контракт із "вовками" до 2030 року, прогрес у його виступах не залишився непоміченим на трансферному ринку, тож чутки щодо можливого переходу вже за підсумками сезону періодично з’являлись у ЗМІ.

Однак у останньому інтерв’ю Міле спростував усі розмови довкола себе.

"Заслужено святкуємо наш успіх у боротьбі за місце в Лізі чемпіонів. І так, звичайно, ми ще побачимось із вами знову в Лізі чемпіонів. Я неймовірно радий зробити це з Ромою, яка не грала в цьому турнірі сім чи вісім останніх років.

Такий великий клуб, як Рома, завжди має грати на подібному рівні, тож досягти цієї мети цього було справді захоплююче", — заявив сербський виконавець.

Нагадаємо, що римляни підписали Свілара влітку 2022 року в якості вільного агента на тлі виступів за лісабонську Бенфіку.