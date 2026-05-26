Також представлені номінанти на премії найкращому молодому гравцю та тренеру сезону.
Ламін Ямаль та Кіліан Мбаппе, Getty Images
26 травня 2026, 12:42
Іспанська Ла Ліга оголосила імена претендентів на нагороду найкращому гравцю за підсумками сезону-2025/26.
До списку номінантів увійшли п'ять футболістів:
- вінгер Барселони Ламін Ямаль — 28 матчів, 16 голів та 12 ассистів;
- нападник Реала Кіліан Мбаппе — 31 матч, 25 голів та п'ять асистів;
- вінгер Вільярреала Ніколя Пепе — 36 матчів, вісім голів та 11 асистів;
- півзахисник Бетіса Пабло Форнальс — 37 матчів, дев'ять голів та дев'ять асистів;
- нападник Мальорки Ведат Мурікі — 37 матчів, 23 голи та один асист.
На нагороду найкращому молодому гравцю сезону претендують наступні гравці:
- півзахисник Барселони Фермін Лопес — 30 матчів, шість голів та дев'ять асистів;
- нападник Леванте Карлос Еспі — 25 матчів та 11 голів;
- півзахисник Вільярреала Альберто Молейро – 37 матчів, десять голів та п'ять асистів;
- півзахисник Реала Арда Гюлер — 33 матчі, чотири голи та дев'ять асистів;
- вінгер Осасуни Віктор Муньйос — 34 матчі, сім голів та два асисти.
Насамкінець на приз найкращому тренеру Ла Ліги номіновано три спеціалісти:
- Ганс-Дітер Флік (Барселона) – чемпіонство;
- Марселіно Гарсія Тораль (Вільярреал) – третє місце та вихід до Ліги чемпіонів;
- Пепе Бордалас (Хетафе) – сьоме місце та путівка у відбір Ліги конференцій.
Додамо, що переможці визначатимуться голосуванням серед вболівальників, експертів та капітанів команд Ла Ліги.