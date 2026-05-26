Також представлені номінанти на премії найкращому молодому гравцю та тренеру сезону.

Іспанська Ла Ліга оголосила імена претендентів на нагороду найкращому гравцю за підсумками сезону-2025/26.

До списку номінантів увійшли п'ять футболістів:

- вінгер Барселони Ламін Ямаль — 28 матчів, 16 голів та 12 ассистів;

- нападник Реала Кіліан Мбаппе — 31 матч, 25 голів та п'ять асистів;

- вінгер Вільярреала Ніколя Пепе — 36 матчів, вісім голів та 11 асистів;

- півзахисник Бетіса Пабло Форнальс — 37 матчів, дев'ять голів та дев'ять асистів;

- нападник Мальорки Ведат Мурікі — 37 матчів, 23 голи та один асист.

На нагороду найкращому молодому гравцю сезону претендують наступні гравці:

- півзахисник Барселони Фермін Лопес — 30 матчів, шість голів та дев'ять асистів;

- нападник Леванте Карлос Еспі — 25 матчів та 11 голів;

- півзахисник Вільярреала Альберто Молейро – 37 матчів, десять голів та п'ять асистів;

- півзахисник Реала Арда Гюлер — 33 матчі, чотири голи та дев'ять асистів;

- вінгер Осасуни Віктор Муньйос — 34 матчі, сім голів та два асисти.

Насамкінець на приз найкращому тренеру Ла Ліги номіновано три спеціалісти:

- Ганс-Дітер Флік (Барселона) – чемпіонство;

- Марселіно Гарсія Тораль (Вільярреал) – третє місце та вихід до Ліги чемпіонів;

- Пепе Бордалас (Хетафе) – сьоме місце та путівка у відбір Ліги конференцій.

Додамо, що переможці визначатимуться голосуванням серед вболівальників, експертів та капітанів команд Ла Ліги.