Іспанський тренер уже готує команду до дебютного сезону в Лізі чемпіонів.

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас заявив, що не планує залишати італійський клуб після успішного сезону-2025/26.

Під керівництвом 39-річного іспанця команда сенсаційно посіла четверте місце в Серії А та вперше у своїй історії здобула путівку до Ліги чемпіонів.

"У нас була довга зустріч із президентом та директором клубу. Ми затвердили концепцію для наступного сезону. Я дуже радий, що тут. Я все ще багато чого вчуся. Ми формуємо менталітет", — заявив Фабрегас.

Наставник Комо наголосив, що клубу потрібно бути готовим до зовсім іншого рівня конкуренції в наступній кампанії.

"Зростання клубу було надто швидким — ми вже два з половиною роки перевершуємо очікування. З сьогоднішнього дня ми починаємо готуватися до складного та незвичайного сезону, в якому ми гратимемо в Європі", — сказав тренер.

Фабрегас також попередив, що команді необхідно суттєво додати, аби бути конкурентною на міжнародній арені.

"Ми маємо бути обережними. Якщо приїдемо на Сантьяго Бернабеу або Камп Ноу і не будемо готові, то отримаємо 6 голів. Ми маємо підвищити рівень і добре підготуватися", — підсумував іспанець.

