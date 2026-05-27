Каталонська Барселона під час літнього трансферного вікна запланувала підсилення власного нападу.

Одним із основних кандидатів на перехід при цьому "блаугранас" вважають аргентинського форварда мадридського Атлетіко Хуліана Альвареса.

26-річний виконавець також зі свого боку готовий рухатись на зустріч цьому трансферу й навіть відклав перемовини щодо нового контракту з "матрацниками".

Утім, сам Атлетіко розставатись із власним гравцем явно не квапиться.

Барселона, як повідомляє місцевий журналіст Рубен Урія, нещодавно зробила пропозицію в 70 млн євро + нападника Феррана Торреса.

Однак відповідь мадридського клубу була негативною — грошова компенсація замала, тоді як сам Ферран не бажає залишати Барселону, а Атлетіко не бачить у ньому потреби для себе.

На рахунку Альвареса 20 голів та дев’ять гольових передач у 49 матчах цього сезону.