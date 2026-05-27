Іспанія

Домовитись буде надзвичайно складно.

Каталонська Барселона під час літнього трансферного вікна запланувала підсилення власного нападу.

Одним із основних кандидатів на перехід при цьому "блаугранас" вважають аргентинського форварда мадридського Атлетіко Хуліана Альвареса.

26-річний виконавець також зі свого боку готовий рухатись на зустріч цьому трансферу й навіть відклав перемовини щодо нового контракту з "матрацниками".

Утім, сам Атлетіко розставатись із власним гравцем явно не квапиться.

Барселона, як повідомляє місцевий журналіст Рубен Урія, нещодавно зробила пропозицію в 70 млн євро + нападника Феррана Торреса.

Однак відповідь мадридського клубу була негативною — грошова компенсація замала, тоді як сам Ферран не бажає залишати Барселону, а Атлетіко не бачить у ньому потреби для себе.

На рахунку Альвареса 20 голів та дев’ять гольових передач у 49 матчах цього сезону.