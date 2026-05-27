Домовитись буде надзвичайно складно.
Хуліан Альварес, Getty Images
27 травня 2026, 11:26
Каталонська Барселона під час літнього трансферного вікна запланувала підсилення власного нападу.
Одним із основних кандидатів на перехід при цьому "блаугранас" вважають аргентинського форварда мадридського Атлетіко Хуліана Альвареса.
26-річний виконавець також зі свого боку готовий рухатись на зустріч цьому трансферу й навіть відклав перемовини щодо нового контракту з "матрацниками".
Утім, сам Атлетіко розставатись із власним гравцем явно не квапиться.
Барселона, як повідомляє місцевий журналіст Рубен Урія, нещодавно зробила пропозицію в 70 млн євро + нападника Феррана Торреса.
Однак відповідь мадридського клубу була негативною — грошова компенсація замала, тоді як сам Ферран не бажає залишати Барселону, а Атлетіко не бачить у ньому потреби для себе.
На рахунку Альвареса 20 голів та дев’ять гольових передач у 49 матчах цього сезону.