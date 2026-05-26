Каталонський клуб зацікавлений у трансфері аргентинця, але мадридці вимагають величезну компенсацію.

Нападник Атлетіко Хуліан Альварес не прийняв пропозицію мадридського клубу щодо нового контракту та налаштований продовжити кар’єру в Барселоні.

За інформацією Marca, керівництво Атлетіко пропонувало аргентинцю нову угоду із зарплатою близько 10 мільйонів євро на рік, однак футболіст вирішив відмовитися від продовження співпраці.

Повідомляється, що Альварес бачить для себе більш перспективний спортивний проєкт саме в Барселоні. Водночас каталонцям буде непросто реалізувати трансфер через фінансові вимоги мадридського клубу.

Атлетіко оцінює свого форварда щонайменше у 150 мільйонів євро. Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2030 року та містить клаусулу в розмірі 500 мільйонів євро.

Окрім Барселони, інтерес до 26-річного нападника також проявляють ПСЖ та Арсенал.

У сезоні-2025/26 Альварес провів 49 матчів у всіх турнірах, забив 20 голів і віддав дев’ять результативних передач.