Зірковий бразильський вінгер закликав не вірити чуткам про його можливий відхід та запевнив, що повністю довіряє керівництву "вершкових".
Вінісіус Жуніор, Getty Images
27 травня 2026, 09:29
Лідер мадридського Реала Вінісіус Жуніор не бачить приводів для хвилювання через те, що його угода з клубом завершується за рік. Чинний контракт бразильського нападника розрахований до літа 2027 року, що регулярно провокує чутки у пресі щодо його можливого трансферу в іншу команду.
Сам футболіст вкотре спростував подібні розмови, запевнивши у повній стабільності ситуації.
"Я не поспішаю з пролонгацією угоди. До 2027 року ще достатньо часу, тож нам із клубом є що обговорити. Я абсолютно спокійний, і в Реал Мадрид панує така ж атмосфера. Флорентіно Перес довіряє мені, а я повністю довіряю йому", — наводить слова гравця інсайдер Фабріціо Романо.
Нагадаємо, бразилець захищає кольори "вершкових" з 2018 року, а вже в липні він святкуватиме свій 26-й день народження.