Лідер мадридського Реала Вінісіус Жуніор не бачить приводів для хвилювання через те, що його угода з клубом завершується за рік. Чинний контракт бразильського нападника розрахований до літа 2027 року, що регулярно провокує чутки у пресі щодо його можливого трансферу в іншу команду.

Сам футболіст вкотре спростував подібні розмови, запевнивши у повній стабільності ситуації.

"Я не поспішаю з пролонгацією угоди. До 2027 року ще достатньо часу, тож нам із клубом є що обговорити. Я абсолютно спокійний, і в Реал Мадрид панує така ж атмосфера. Флорентіно Перес довіряє мені, а я повністю довіряю йому", — наводить слова гравця інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, бразилець захищає кольори "вершкових" з 2018 року, а вже в липні він святкуватиме свій 26-й день народження.