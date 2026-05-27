Зірковий бразильський вінгер закликав не вірити чуткам про його можливий відхід та запевнив, що повністю довіряє керівництву "вершкових".

Лідер мадридського Реала Вінісіус Жуніор не бачить приводів для хвилювання через те, що його угода з клубом завершується за рік. Чинний контракт бразильського нападника розрахований до літа 2027 року, що регулярно провокує чутки у пресі щодо його можливого трансферу в іншу команду.

Сам футболіст вкотре спростував подібні розмови, запевнивши у повній стабільності ситуації.

"Я не поспішаю з пролонгацією угоди. До 2027 року ще достатньо часу, тож нам із клубом є що обговорити. Я абсолютно спокійний, і в Реал Мадрид панує така ж атмосфера. Флорентіно Перес довіряє мені, а я повністю довіряю йому", — наводить слова гравця інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, бразилець захищає кольори "вершкових" з 2018 року, а вже в липні він святкуватиме свій 26-й день народження.