Італія

Аргентинський форвард перебуває за крок від підписання нової угоди з римським клубом.

Нападник Роми Пауло Дібала ухвалив рішення залишитися в італійському клубі. Чинний контракт аргентинця завершується вже наступного місяця, проте сторони перебувають на фінальній стадії перемовин щодо укладання нової угоди.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, усі деталі договору майже узгоджені. Нова угода діятиме до 2028 року, а заробітна плата 32-річного футболіста становитиме 2,5 мільйона євро на рік без урахування бонусних виплат. Таким чином гравець спростував чутки, які раніше з'являлися у пресі, щодо його можливого повернення на батьківщину.

Нагадаємо, Пауло Дибала захищає кольори "вовків" із літа 2022 року. У сезоні, що завершився, форвард узяв участь у 27 поєдинках в усіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та вісьмома результативними передачами.

Раніше Рома продовжила контракт із Маріо Ермосо.