Іспанія

Іспанія може "захопити" вирішальні матчі турніру на найближчі роки.

Каталонська Барселона активно працює над наступними фазами реконструкції свого домашнього стадіону Камп Ноу й за ходом сезону-2025/26 уже почала проводити домашні матчі на рідній арені.

Очікується, що третій ярус спортивної споруди буде завершено впродовж найближчого року, після чого будівельники перейдуть до процесу монтування даху, завершення якого планується не пізніше 2028 року.

Такий план отримав схвалення з боку Королівської федерації футболу Іспанії, що було необхідним для реалізації іншого великого задуму каталонців — проведення фіналу Ліги чемпіонів-2028/29.

До 10 червня клуб має спрямувати заявку до УЄФА на участь у конкурсі з вибору місця проведення вирішальної гри, де головним конкурентом, як очікується, стане лондонський Вемблі.

Оголошення переможця відбудеться у вересні, тоді як минулого року в цей час стадіон мадридського Атлетіко Метрополітано отримав право на проведення фіналу Ліги чемпіонів-2026/27.

Зазначимо, що провести вирішальну гру саме наприкінці травня-початку червня 2029 року є принциповим для Барселони, адже тоді місто святкуватиме 30-річницю легендарного протистояння англійського Манчестер Юнайтед та мюнхенської Баварії (2:1), коли востаннє фінал Ліги чемпіонів УЄФА приймала столиця Каталонії.