Півзахисник прокоментував чутки минулого.

Іспанський центральний півзахисник Дані Парехо провів шостий сезон у складі Вільярреала й зрештою в статусі культового гравця клубу вирішив залишити колектив.

37-річний виконавець у своєму останньому інтерв’ю розповів про попередні етапи кар’єри й, зокрема, пропозиції від інших клубів, які намагались перехопити його трансфер із Валенсії влітку 2020 року.

"Чи шкодую я про щось? Я більш ніж задоволений своєю кар'єрою та тим, що грав за такий великий клуб, як Валенсія, і тим, що був частиною найуспішнішої ери Вільярреала.

Але я буду реалістом: я справді хотів би грати за команду світового рівня. Зарекомендувати себе в Реалі, Барселоні, Баварії чи щось таке. Якби мені довелось щось просити у футбольної долі, то я б попросив пережити подібний досвід.

Так, варіант із Барсою свого часу дійсно був близький, але через обставини цей перехід не склався. Я б хотів провести в цьому клубі два-три роки, суто заради досвіду.

Натомість, на жаль, я лише страждав під час матчів проти Барси, коли у них були Хаві, Бускетс, Іньєста, Мессі, Педро, Вілья та Гвардіола на посаді тренера... Зрештою, я тоді дума, чи не було б краще вийти на поле в кросівках, бо я майже не торкався м'яча", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що Парехо провів за Вільярреал 270 матчів, забив 17 голів та віддав 36 гольових передач.