Мадридський клуб запропонував хавбеку Манчестер Сіті контракт на два роки.

Бернарду Сілва продовжує наближатися до можливого переходу в мадридський Атлетіко. Як повідомляє інсайдер Екрем Конур, сторони провели позитивні переговори щодо майбутньої співпраці.

Раніше вже повідомлялося про інтерес "матрацників" до 31-річного португальця, однак тепер перемовини перейшли на більш серйозний рівень. За інформацією джерела, мадридський клуб готовий запропонувати Сілві дворічний контракт.

Нагадаємо, раніше Ювентус також намагався переконати хавбека приєднатися до туринського клубу. Італійці пропонували футболісту схожі умови, однак останнім часом саме варіант із переїздом до Іспанії виглядає для гравця пріоритетним.

Чинна угода Бернарду Сілви з Манчестер Сіті завершується вже цього літа, тому він може змінити клуб на правах вільного агента.