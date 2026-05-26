Каталонці шукають підсилення центру захисту перед новим сезоном.

Барселона визначила нову трансферну ціль для посилення центру оборони — польського захисника Якуба Ківіора, який виступає за Порту та провів сильний сезон у Прімейра Лізі.

За інформацією джерел, спортивний директор каталонців Деку вже контактував із президентом португальського клубу щодо можливих умов трансферу. Представник Барселони особисто спостерігав за гравцем протягом сезону та розглядає його як один із пріоритетних варіантів для підсилення захисту.

Раніше каталонський клуб розглядав можливість підписання захисника Алессандро Бастоні з Інтера, однак перемкнув увагу на інші варіанти.

Вартість Ківьора оцінюється приблизно у 27 мільйонів євро. Минулого сезону в центрі оборони Барселони регулярно грали Пау Кубарсі, Ерік Гарсія, Херард Мартін, Рональд Араухо та Андреас Крістенсен.