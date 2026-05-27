Іспанія

Однак і конкуренти без діла не сидять.

Англійський вінгер Ньюкасла Ентоні Гордон провів черговий сезон із високими показниками результативності, що лише підігріло зацікавленість у ньому з боку інших клубів.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що каталонська Барселона, на рівні з мюнхенською Баварією та ще кількома клубами АПЛ, готова долучитись до перегонів за правом підписати 25-річного виконавця.

Із цією метою спортивний директор "блаугранас" Деку вирушив до Англії й мав суттєвий прогрес у перемовинах із "сороками" щодо трансферу, вартість якого може скласти навіть менше очікуваних 70 млн євро.

При цьому пріоритетом Барселони, як і раніше, залишається нападник мадридського Атлетіко Хуліан Альварес, однак перемовини з "матрацниками" за останні місяці так і не зрушили з місця.

Також Барселона дивиться в бік бразильського форварда лондонського Челсі Жуана Педро, який хоче грати в Лізі чемпіонів УЄФА в наступному сезоні, але "сині" готові говорити про трансфер лише від шаленої суми в 150 млн євро.

На рахунку Гордона в цьому сезоні 17 голів та п’ять асистів за 46 матчів.