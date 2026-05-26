Іспанія

Італійський захисник Інтера готовий змінити Серію А на Ла Лігу після розмови з португальським тренером.

Жозе Моурінью, якого активно пов’язують із майбутнім призначенням у Реал, уже провів особисті переговори із захисником Інтера Алессандро Бастоні щодо трансферу до мадридського клубу. Про це повідомляє Defensa Central із посиланням на журналіста Мігеля Серрано.

За інформацією джерела, португальський фахівець обговорив із футболістом умови потенційного переходу, а сам Бастоні погодився на переїзд до Мадрида.

Моурінью розглядає 27-річного центрбека як ключову фігуру для оновлення оборони Реала та хоче завершити угоду в найкоротші терміни. Додатковим фактором є те, що збірна Італії не братиме участі у чемпіонаті світу 2026 року, що дає гравцеві більше часу для адаптації.

Втім, у мадридському клубі не планують ухвалювати остаточних рішень щодо трансферів до завершення президентських виборів.

У сезоні-2025/26 Бастоні провів 40 матчів за Інтер, відзначився двома голами та шістьма асистами. Його контракт із міланським клубом чинний до літа 2028 року.