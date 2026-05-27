Аргентинський півзахисник Енцо Фернандес може змінити клубну прописку під час літнього трансферного вікна.
Енцо Фернандес, Getty Images
27 травня 2026, 09:50
Хавбек Челсі Енцо Фернандес зацікавив одразу кілька європейських грандів.
Як повідомляє відомий інсайдер Флоріан Плеттенберг, серйозний інтерес до 25-річного аргентинця зберігає Манчестер Сіті, адже бачити гравця у своїй команді дуже хоче новий керманич "містян" Енцо Мареска.
Окрім манкуніанського гранда, підписати півзахисника прагнуть ПСЖ та мадридський Реал. Керівництво "вершкових" та парижани уважно стежать за розвитком ситуації навколо футболіста.
У минулому сезоні Енцо Фернандес продемонстрував солідну результативність, зігравши у 54 матчах в усіх турнірах, у яких забив 15 м'ячів та віддав сім гольових пасів. Чинна угода аргентинця з лондонським клубом розрахована до 2032 року, а авторитетний портал Transfermarkt оцінює його вартість у 90 мільйонів євро.