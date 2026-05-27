Аргентинський півзахисник Енцо Фернандес може змінити клубну прописку під час літнього трансферного вікна.

Хавбек Челсі Енцо Фернандес зацікавив одразу кілька європейських грандів.

Як повідомляє відомий інсайдер Флоріан Плеттенберг, серйозний інтерес до 25-річного аргентинця зберігає Манчестер Сіті, адже бачити гравця у своїй команді дуже хоче новий керманич "містян" Енцо Мареска.

Окрім манкуніанського гранда, підписати півзахисника прагнуть ПСЖ та мадридський Реал. Керівництво "вершкових" та парижани уважно стежать за розвитком ситуації навколо футболіста.

У минулому сезоні Енцо Фернандес продемонстрував солідну результативність, зігравши у 54 матчах в усіх турнірах, у яких забив 15 м'ячів та віддав сім гольових пасів. Чинна угода аргентинця з лондонським клубом розрахована до 2032 року, а авторитетний портал Transfermarkt оцінює його вартість у 90 мільйонів євро.