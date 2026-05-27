Іспанія

Іспанський хавбек може залишити "вершкових" після нестачі ігрового часу у сезоні-2025/26.

Реал Мадрид готується до масштабних змін у складі під час літнього трансферного вікна, і одним із футболістів, які можуть залишити клуб, є центральний хавбек Дані Себальйос. Про це повідомляє Diario AS.

За інформацією джерела, мадридський клуб готовий активно сприяти відходу 29-річного півзахисника та навіть піти на певні поступки, аби уникнути затяжної трансферної історії.

Себальйос більшу частину сезону не мав стабільного місця в основному складі. Хоча хавбек і потрапив до заявки Реала на матч проти Атлетіка та навіть вийшов на заміну наприкінці зустрічі, цей епізод у Іспанії сприйняли як можливе прощання футболіста з Бернабеу.

У сезоні-2025/26 іспанець провів 23 матчі у всіх турнірах, однак не зміг набрати навіть 1000 ігрових хвилин.

Пріоритетним варіантом для самого Себальйоса залишається повернення до Реала Бетіс — клубу, де він розпочинав професійну кар’єру. Втім, потенційний трансфер ускладнюється фінансовими питаннями, зокрема зарплатними вимогами гравця, які вже ставали проблемою під час попередніх контактів між сторонами.

У Реалі сподіваються владнати ситуацію ще на початку трансферного вікна, хоча в клубі допускають, що остаточне рішення може затягнутися до завершення літа.