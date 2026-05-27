Манкуніанці визначили пріоритетну трансферну ціль на літо та сформували список із восьми кандидатів.

Керівництво Манчестер Юнайтед планує інвестувати солідну суму в підсилення середньої лінії команди. Підписання нового хавбека є головним завданням для "червоних дияволів" під час літнього трансферного вікна.

У клубі готові витратити до 100 мільйонів фунтів (понад 115 мільйонів євро) на придбання виконавця в центр поля. До шортлиста манкуніанців увійшли вісім футболістів: Елліот Андерсон (Ноттінгем Форест), Орельєн Чуамені (Реал Мадрид), Сандро Тоналі (Ньюкасл), Матеуш Фернандеш (Вест Гем), Карлос Балєба (Брайтон), Адам Вортон (Крістал Пелес), Алекс Скотт (Борнмут) та Жоао Гомес (Вулвергемптон).

Також зазначається, що Манчестер Юнайтед планує підсилити й інші позиції, проте там обійдеться без колосальних грошових витрат.

Нагадаємо, у сезоні, що завершився, підопічні Майкла Карріка фінішували на третій сходинці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.