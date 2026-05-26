У розгорнутому інтерв'ю кандидат на посаду очільника королівського клубу жорстко розкритикував вектор розвитку команди під керівництвом Флорентіно Переса, назвав ідеального тренера та анонсував гучні трансфери.

Кандидат у президенти мадридського Реала Енріке Рікельме дав резонансне інтерв'ю іспанській газеті ABC, у якому детально розповів про свою передвиборчу програму та бачення майбутнього клубу. Головною сенсацією розмови стала заява про вже узгоджені переходи двох топ-футболістів, які поповнять склад команди у разі його перемоги на виборах.

Рікельме наголосив, що це не просто слова, а юридично закріплені угоди:

"Ми підписали контракт із двома міжнародними зірками. Якщо я буду президентом, вони гратимуть за мадридський Реал. Це гравці, які є фундаментальними для спортивного проєкту в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі".

Імена новачків наразі тримаються в секреті, проте кандидат натякнув, що офіційно їх можуть оголосити вже протягом найближчих двох тижнів.

Значну частину інтерв'ю Рікельме присвятив критиці чинної ради директорів та особисто Флорентіно Переса. Він заявив, що клубу зараз катастрофічно бракує ієрархії, професіоналізму та розуміння того, чим насправді є Реал Мадрид.

Ключові тези Рікельме щодо тренерського питання:

Про Хабі Алонсо: Рікельме вважає його звільнення колосальною помилкою. На його думку, керівництво не дало іспанському фахівцеві достатньо часу та повноважень для побудови команди, оскільки неможливо реалізувати серйозний проєкт лише за три місяці.

Про Альваро Арбелоа: Призначення Арбелоа кандидат назвав недалекоглядним експериментом, зазначивши, що він, ймовірно, не був тією людиною, яка потрібна була команді у кризовий момент.

Про Жозе Моурінью: Попри повагу до португальця, якого він назвав блискучим, Рікельме виключає його повернення, аргументуючи це тим, що Реалу потрібен довгостроковий проєкт, а не тимчасові рішення.

Про Юргена Клоппа: Саме німецький фахівець є головним фаворитом кандидата. Незважаючи на поточну зайнятість Клоппа в структурі Red Bull, Рікельме заявив, що це саме той спеціаліст, якого він мріє бачити на тренерському містку на Сантьяго Бернабеу.

"Реал Мадрид не може дозволити собі провести два сезони без чіткого бачення. Коли я кажу, що мають прийти найкращі, я маю на увазі найкращих — на кожній посаді", — підсумував Рікельме.

Очікується, що точну дату президентських виборів виборча комісія клубу затвердить уже у вівторок, проте сам кандидат прогнозує, що голосування членів клубу може відбутися у неділю, 7 червня.