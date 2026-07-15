Іспанія

Французький вінгер розглядає мадридський клуб як ідеальний етап для продовження кар'єри, тоді як Баварія намагається втримати свого лідера.

Вінгер Баварії Майкл Олісе хоче вже цього літа стати гравцем Реала. Про це повідомив інсайдер Санті Ауна.

За інформацією джерела, 24-річний француз вважає перехід до мадридського гранда ідеальним наступним кроком у своїй кар'єрі. Водночас Реал вивчає можливість оформлення трансферу, який може стати рекордним в історії клубу.

Попри офіційну позицію Баварії, яка полягає в тому, що Олісе не продається, ситуація залишається відкритою. Мюнхенський клуб прагне продовжити контракт із футболістом, але паралельно вже контактує з потенційними кандидатами на випадок його відходу.

Очікується, що після завершення виступів на чемпіонаті світу Олісе проведе зустріч із керівництвом Баварії, під час якої сторони обговорять майбутнє гравця. Саме після цих переговорів француз має ухвалити остаточне рішення щодо продовження кар'єри.

Минулого сезону Олісе провів за Баварію 52 матчі, в яких забив 22 голи та віддав 31 асист.