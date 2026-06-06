Туреччина

Колишній наставник Болоньї може очолити турецький гранд уже найближчим часом.

Бешикташ офіційно підтвердив початок переговорів із Вінченцо Італьяно щодо посади головного тренера команди. Про це турецький клуб повідомив у заяві через пресслужбу.

У повідомленні зазначається, що керівництво клубу розпочало офіційні контакти з італійським фахівцем стосовно роботи з першою командою Бешикташа.

За інформацією журналіста Альфредо Педулли, турецький гранд запропонував 48-річному тренеру дворічний контракт із зарплатою близько шести мільйонів євро на сезон "чистими". Окремо клуб готовий виділити ще 2,5 мільйона євро щорічно на штаб спеціаліста.

Переговори між сторонами перебувають на просунутій стадії, а клуб і тренер продовжують узгоджувати фінальні деталі потенційної угоди.

Італьяно перебуває без роботи після відходу з Болоньї наприкінці сезону. Сторони не змогли домовитися про новий контракт, попри успішний період співпраці, під час якого команда виграла Кубок Італії та фінішувала восьмою в Серії А.

Раніше італійського наставника також пов’язували з можливим призначенням у Наполі після відходу Антоніо Конте, однак неаполітанці зрештою, схоже, зробили вибір на користь Массіміліано Аллегрі.