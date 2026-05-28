Італійський фахівець уже погодився прийняти команду, яка зіграє в Лізі чемпіонів.

Массіміліано Аллегрі стане новим головним тренером Наполі.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, італійський спеціаліст уже прийняв пропозицію неаполітанського клубу та найближчим часом підпише контракт.

Наполі шукав нового наставника після завершення співпраці з Антоніо Конте. Раніше повідомлялося, що керівництво клубу розглядало одразу кілька кандидатур, серед яких також був Вінченцо Італьяно, однак президент Ауреліо Де Лаурентіс зупинив вибір саме на Аллегрі.

Минулого сезону 58-річний тренер працював у Мілані, однак після фінішу команди на п’ятому місці та невиходу до Ліги чемпіонів клуб вирішив припинити співпрацю з наставником.

Наполі завершив сезон Серії А на другій позиції та гарантував собі участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів.