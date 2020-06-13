Украина

Стали известны даты и время начала матчей очередного тура чемпионата.

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 28-го тура чемпионата Украины в высшей лиге.

Так, Шахтер примет Зарю в субботу, 27 июня, а Десна встретится с Динамо в воскресенье, 28 июня.

28 тур

27 июня (суббота)

Колос – Александрия 17:00

Карпаты – Львов 17:00

Шахтер – Заря 19:30

28 июня (воскресенье)

Мариуполь – Днепр-1 17:00

Ворскла – Олимпик 19:30

Десна – Динамо 19:30

Ранее сообщалось, что Исполком УАФ утвердил решения ПФЛ по Первой и Второй лигах.