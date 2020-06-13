Стали известны даты и время начала матчей очередного тура чемпионата.
ЗАРЯ — ШАХТЕР, ФОТО ШАХТЕР
13 июня 2020, 15:29
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 28-го тура чемпионата Украины в высшей лиге.
Так, Шахтер примет Зарю в субботу, 27 июня, а Десна встретится с Динамо в воскресенье, 28 июня.
28 тур
27 июня (суббота)
Колос – Александрия 17:00
Карпаты – Львов 17:00
Шахтер – Заря 19:30
28 июня (воскресенье)
Мариуполь – Днепр-1 17:00
Ворскла – Олимпик 19:30
Десна – Динамо 19:30
Ранее сообщалось, что Исполком УАФ утвердил решения ПФЛ по Первой и Второй лигах.