Украина

Football.ua анонсирует центральный матч 3-го тура УПЛ между луганской Зарей и киевским Динамо.

Одно из самых интересных противостояний всего чемпионата будет сыграно уже в третьем туре УПЛ. В Запорожье Заря примет чемпиона Украины киевское Динамо.

Заря – Динамо

Воскресенье, 8 августа, 19:30. Славутич-Арена, Запорожье. Анатолий Абдула – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Подопечные Мирчи Луческу в календаре получили очень непростого соперника уже в третьем туре чемпионата. Для киевлян это и вовсе вторая официальная игра в этом сезоне, поскольку первый тур против Миная был перенесен.

На неделе столичные футболисты провели ничейную игру против турецкого Фенербахче (1:1). В предыдущем туре одержали достаточно простую победу в матче против Вереса. Уже на 6-й минуте того поединка счет был 2:0 в пользу Динамо. Итоговый результат – 4:0.

Заря в первом туре немного неожиданно проиграла Александрии, а вот во втором туре УПЛ не оставила никаких шансов Ингульцу и одержала победу с такой же разницей голов, как и Динамо – победа над Ингульцом 5:1.

Наверняка, луганчане будут делать акцент на своих быстрых контратаках, но при этом скорее всего не станут отказываться от своего излюбленного высокого контрпрессинга. Очень многое в этом матче будет зависеть от того, кто забьет первый гол и когда он будет забит.

Букмекеры считают Динамо безусловным фаворитом данной встречи, но это не значит, что чемпиону Украины будет легко в этот вечер. Заря в последние сезоны навязывает очень неплохую борьбу в очных противостояниях и Динамо, и Шахтеру. Осечка "оранжево-черных" в игре против Александрии явно воодушевит столичных футболистов. Динамо будет стремиться всеми силами воспользоваться таким "подарком" и со старта чемпионата взобраться на вершину турнирной таблицы. Хотя сделать это будет не так уж и просто, ведь "бело-синим" после Зари предстоит сыграть в августе еще и против Десны и Колоса. Игры с этими командами в последние сезоны также складываются очень непросто для киевлян.

Статистика противостояний в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 48 (5 побед Зари, 12 ничьих, 31 победа Динамо)

На поле Зари: 24 (2 победы Зари, 9 ничьих, 13 побед Динамо)

Разница забитых и пропущенных голов: 102-36 в пользу Динамо

Самый результативный матч: 4:4 (2017)

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua