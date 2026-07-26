Колумбійський вінгер Баварії став головною трансферною мрією саудівського клубу.
Луїс Діас, gettyimages
26 липня 2026, 18:25
Аль-Хіляль
визначив Луїса Діаса
своїм головним трансферним пріоритетом. Про це повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі
.
За інформацією джерела, саудівський клуб хоче підписати вінгера Баварії
та розглядає його як ідеальне підсилення атакувальної лінії. Повідомляється, що після завершення трансферу Крісенсіо Саммервілла
керівництво Аль-Хіляля планує здійснити ще одне гучне підписання цього літа.
Наразі переговори перебувають на початковій стадії, а Луїс Діас залишається головною трансферною ціллю саудівського гранда.