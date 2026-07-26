Аль-Хіляль визначив Луїса Діаса своїм головним трансферним пріоритетом. Про це повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі.

За інформацією джерела, саудівський клуб хоче підписати вінгера Баварії та розглядає його як ідеальне підсилення атакувальної лінії. Повідомляється, що після завершення трансферу Крісенсіо Саммервілла керівництво Аль-Хіляля планує здійснити ще одне гучне підписання цього літа.

Наразі переговори перебувають на початковій стадії, а Луїс Діас залишається головною трансферною ціллю саудівського гранда. 