Едін Джеко погодився продовжити контракт із Шальке 04 ще на один сезон. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, нова угода 40-річного боснійського нападника буде розрахована до червня 2027 року. Повідомляється, що після повернення Шальке до Бундесліги Джеко вирішив залишитися в команді, відхиливши пропозиції від клубів Серії А, MLS та інших представників чемпіонату Німеччини.

Офіційне оголошення про продовження контракту очікується найближчим часом. У минулому сезоні Джеко провів 11 матчів за німецький клуб, у яких забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі. 