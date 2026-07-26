Досвідчений боснійський форвард залишиться в німецькому клубі щонайменше до літа 2027 року.
Джеко, gettyimages
26 липня 2026, 19:20
Едін Джеко
погодився продовжити контракт із Шальке 04
ще на один сезон. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо
.
За інформацією джерела, нова угода 40-річного боснійського нападника
буде розрахована до червня 2027 року
. Повідомляється, що після повернення Шальке до Бундесліги
Джеко вирішив залишитися в команді, відхиливши пропозиції від клубів Серії А
, MLS
та інших представників чемпіонату Німеччини.
Офіційне оголошення про продовження контракту очікується найближчим часом. У минулому сезоні Джеко провів 11 матчів за німецький клуб, у яких забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі.