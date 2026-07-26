Галатасарай включив Шарля Де Кетеларе до списку потенційних новачків на позицію атакувального півзахисника. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, головним пріоритетом турецького клубу залишається капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, однак у разі невдачі з його трансфером Галатасарай готовий переключитися на бельгійця. Повідомляється, що Аталанта не має наміру легко розлучатися з 25-річним Де Кетеларе, адже головний тренер Мауріціо Саррі вважає його ключовим гравцем команди.

Зазначається, що будь-які переговори щодо трансферу можуть розпочатися лише з пропозиції в розмірі від 50 мільйонів євро. За минулий сезон бельгієць забив 5 голів та зробив 7 результативних передач за 42 матчі.