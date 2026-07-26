Турецький клуб шукає нового плеймейкера, але капітан Манчестер Юнайтед залишається головною ціллю.
Де Кетеларе, gettyimages
26 липня 2026, 18:01
Галатасарай
включив Шарля Де Кетеларе
до списку потенційних новачків на позицію атакувального півзахисника. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур
.
За інформацією джерела, головним пріоритетом турецького клубу залишається капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
, однак у разі невдачі з його трансфером
Галатасарай готовий переключитися на бельгійця. Повідомляється, що Аталанта
не має наміру легко розлучатися з 25-річним Де Кетеларе
, адже головний тренер Мауріціо Саррі
вважає його ключовим гравцем команди.
Зазначається, що будь-які переговори щодо трансферу можуть розпочатися лише з пропозиції в розмірі від 50 мільйонів євро
. За минулий сезон бельгієць забив 5 голів та зробив 7 результативних передач за 42 матчі.