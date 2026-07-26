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Ан-Наср переживає найглибшу фінансову кризу в історії

Борги клубу перевищили 213 мільйонів доларів, через що керівництво змушене заморозити трансфери та розглядає продаж частини акцій.

Роналду, gettyimages

Ан-Наср опинився в найглибшій фінансовій кризі за всю історію клубу. Про це повідомляє Arriyadiah.



За інформацією джерела, загальна сума боргів саудівського гранда вже перевищила 213 мільйонів доларів США. Через це керівництво клубу вирішило призупинити трансферну діяльність і розглядає можливість продажу частини акцій.



Повідомляється, що на фінансову ситуацію суттєво вплинули зарплата Кріштіану Роналду, яка становить близько 245 мільйонів доларів на рік, а також 250 мільйонів євро, витрачені клубом на трансфери протягом двох останніх сезонів.



Наразі Ан-Наср працює над стабілізацією фінансового становища та пошуком шляхів виходу з кризи.