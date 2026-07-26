Німеччина

Орбан залишиться в РБ Лейпциг після зриву трансферу до Саудівської Аравії

Капітан німецького клубу був за крок від переходу, однак угоду заблокували через кадрові проблеми команди.

Орбан, gettyimages

Віллі Орбан залишиться в РБ Лейпциг, незважаючи на майже завершений трансфер до саудівського Аль-Дірії. Про це повідомив інсайдер Флоріан Плеттенберг.



За інформацією джерела, 33-річний центральний захисник уже мав готовий до підписання дворічний контракт із зарплатою 15 мільйонів доларів за два роки. Медичне обстеження було заплановане на понеділок, а лікар саудівського клубу вже прибув до Лейпцига.



Втім, спортивний директор РБ Лейпциг Марсель Шефер заблокував трансфер після травми Абдула Коне, через що клуб вирішив не відпускати свого капітана.



Тепер Орбан продовжить виступи за РБ Лейпциг і, як очікується, виведе команду на матчі Ліги чемпіонів під керівництвом нового головного тренера Мартіна Демікеліса. Його контракт із клубом чинний до 2027 року.