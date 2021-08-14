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Football.ua представляет анонс поединка 4-го тура УПЛ между Зарей и Минаем.

Подопечные Виктора Скрипника попытаются добыть домашнюю победу в игре против Миная.

Заря – Минай

Суббота, 14 августа, 19:30. Славутич-Арена, Запорожье. Денис Шурман – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Команда Виктора Скрипника привычно буксует в первой половине сезона. В стартовых турах Заря отлаживает новые взаимосвязи в команде и теряет очки, потом приходит время еврокубков и двух игр в недельном цикле, опять же теряются очки, а уже весной луганчане героически взбираются на верх и завоевывают свое третье место. Нынешний старт УПЛ показывает, что история имеет все шансы повториться. Позади три тура, а у Зари всего три очка. Правда, не забываем, что в прошлом туре команда Скрипника играла против Динамо, там очками разжиться не удалось. Еще одна осечка случилась в первом туре, где обновленная Александрия достаточно неожиданно добыла минимальную победу 1:0.

Свою единственную победу Заря добыла во втором туре, где легко разделалась с Ингульцом 5:1. Луганчанам в матче против Миная смогут помочь Алибеков и Булеца, которые не могли по условиям арендного соглашения появиться на поле в прошлом туре в игре против Динамо.

Минай на неделе отыграл перенесенный матч против Динамо, его он проиграл со счетом 0:2. В активе у команды Василия Кобина имеется победа над Александрией (1:0), которая напомним обыграла Зарю, но вряд ли это что-то да значит. Также у Миная есть игра в запасе против Колоса, которая была перенесена из-за участия команды из Ковалевки в квалификации Лиги конференций.

Глядя на то, как на данном этапе выглядят обе команды, то нет никаких предпосылок к тому, чтобы Заря в этой встрече потеряла очки. Более того, высока вероятность, что для Миная все закончится также плачевно, как и для Ингульца. Если Заря сама не придумает себе проблем, то обязана завоевывать три очка в данном противостоянии.

Статистика личных противостояний в УПЛ

Всего матчей в УПЛ: 2 (2 победы Зари)

На поле Зари: 1 (1 победа Зари)

Разница забитых и пропущенных голов: 4-0 в пользу Зари

Самый результативный матч: победа Зари 3:0 (2020)

прогноз 4:0

Сергей Горбаченко, Football.ua