Отчет появится на сайте в ближайшее время...

Заря — Минай 1:1
Голы: Горин 53`, Сайядманеш 65` 

Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо (Хомченовский 72’) —  Громов, Назарина, Булеца (Фримпонг 92’), Кочергин (Фагундес 58’) —  Гладкий (Шахеди 58’), Кабаев (Сайядманеш 58’). 

Минай: Кучер — Гончар, Горин, Матич, Лиховидько, Синегуб (Багайоко 75’) — Месхи (Хахлев 46), Коваленко (Кулиев 63’), Петрусенко — Ахмедзаде (Селезнев 63’), Билоног (Байдал 82’) 

Предупреждения: Месхи 11’, Вернидуб 52’, Кабаев 56’, Синегуб 70’, Кочергин 83’, Байдал 90+2’, Кучер 90+5