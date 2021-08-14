Команды обменялись забитыми мячами во втором тайме и расписали ничью.
Заря — Минай
14 августа 2021, 21:27
Отчет появится на сайте в ближайшее время...
Заря — Минай 1:1
Голы: Горин 53`, Сайядманеш 65`
Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо (Хомченовский 72’) — Громов, Назарина, Булеца (Фримпонг 92’), Кочергин (Фагундес 58’) — Гладкий (Шахеди 58’), Кабаев (Сайядманеш 58’).
Минай: Кучер — Гончар, Горин, Матич, Лиховидько, Синегуб (Багайоко 75’) — Месхи (Хахлев 46), Коваленко (Кулиев 63’), Петрусенко — Ахмедзаде (Селезнев 63’), Билоног (Байдал 82’)
Предупреждения: Месхи 11’, Вернидуб 52’, Кабаев 56’, Синегуб 70’, Кочергин 83’, Байдал 90+2’, Кучер 90+5