Колос упевнено здолав Олександрію в матчі 26-го туру української Прем’єр-ліги, не залишивши супернику шансів. Гості контролювали гру та здобули переконливу перемогу з рахунком 3:0.

У першому таймі команда Руслана Костишина швидко захопила ініціативу. Спочатку відзначився Даніїл Денисенко, а згодом перевагу подвоїв Олександр Демченко, який також додав результативності до свого виступу.

Після тривалої перерви через повітряну тривогу Колос знову діяв впевнено та довів справу до розгрому. Наприкінці зустрічі третій м’яч забив Даніїл Хрипчук після флангової комбінації.

Колос набрав 43 очки та піднявся на шосте місце в таблиці, тоді як Олександрія з 13 пунктами залишається на 15-й позиції.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Колос у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:



Олександрія — Колос 0:3

Голи: Денисенко, 24, Демченко, 40, Хрипчук, 86

Олександрія: Долгий — Бутко (Родрігеш, 85), Кампуш, Боль (Прокопенко, 46), Огарков, Жонатан (Цара, 46) — Мишньов (Амарал, 46), Ващенко, Булеца — Кастільйо, Ндіага (Туаті, 63).

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Денисенко (Ррапай, 72), Теллес (Челядін, 90+1), О. Демченко (Хрипчук, 85) — Кане (Гусол, 72), Тахірі (Захарків, 85), Салабай.

Попередження: Кастільйо — Козік, Салабай