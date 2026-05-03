Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 2 травня 2026 року.

Завершилася 1529 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Зеленський повідомив, що українська сторона напередодні фіксувала специфічну активність біля кордону Білорусі.

Роберт Фіцо та Володимир Зеленський провели телефонний дзвінок, у межах якого обговорили візити до Києва та Братислави

У Шахтарському Дніпропетровської області затримали трьох чоловіків за підозрою у побитті та викраденні місцевого. У батальйоні Вовки Да Вінчі підтвердили, що до цього причетні їхні бійці.

Зеленський підписав указ про введення санкцій РНБО проти ще п’ятьох людей. Серед них — колишній очільник Офісу президента Андрій Богдан.

Ексначальник СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак отримав підозру в незаконному збагаченні. Журналісти hromadske кілька років тому розповідали про елітне майно його родини та підозрілі схеми, до яких він міг бути причетним.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 116 бойові зіткнень.

Противник завдав 47 авіаційних ударів — скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, задіяв для ураження 5360 дронів-камікадзе та здійснив 2266 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 82 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з них — із РСЗВ. Зафіксовано дві ворожі штурмові дії.

На Південно-Слобожанському напрямку противник пʼять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці та в бік Лиману, Ізбицького, Охрімівки.

На Куп'янському напрямку ворог атакував один раз у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали пʼять штурмів окупантів в бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Словʼянському напрямку противник двічі атакував в районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в бік Малинівки та в районі Бондарного.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та в бік Золотого Колодязя. Три атаки тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 54 окупанти та 24 — поранено, знищено 11 одиниць автомобільної техніки та артилерійську систему противника. Також ушкоджено пʼять одиниць автомобільної техніки, 90 укриттів противника та три артилерійських систем. Знищено або подавлено 239 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти чотири рази атакували в бік Олександрограда, Злагоди та в районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 14 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Святопетрівка, Староукраїнка, Чарівне, Гірке, Цвіткове, Мирне та Варварівка. Одна з цих атак триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в бік в районі Степового та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки в бік Антонівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка про роботу наших служб, які допомагають українцям після російських ударів. Жорстокі удари були сьогодні в Херсоні: дрони проти цивільного транспорту – були влучання по маршрутках. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені. Усім надається необхідна допомога.

На Миколаївщині було влучання по об’єкту енергетики – теж російського дрона. До ранку вдалося відновити постачання електрики. Були також удари на Дніпровщині, Одещині, Сумщині, у Харкові, в інших наших містах і громадах. Усюди оперативно працюють наші рятувальники – ДСНС України, Національна поліція допомагають. Я хочу відзначити також наші екіпажі, які забезпечують евакуацію з території, де ведуться бойові дії.

І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі – з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.

Хороша розмова була щойно з Премʼєр-міністром Словаччини Фіцо. Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною – і навіть тоді, коли бувають розбіжності в поглядах. Ми обговорили можливості зустрічей та роботу на міжурядовому рівні. Я доручив команді пропрацювати всі деталі.

Ще декілька речей. Ми готуємо нові санкційні рішення – кілька санкційних пакетів – на сьогодні, на найближчий час. Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами – у Європі, Близькона му Сході, в Затоці, в інших частинах світу – з усіма, хто здатен посилити українську ППО та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей.

Була доповідь Головкома Олександра Сирського по нашій далекобійності: є влучання – важливі. Я попросив подякувати воїнам за результати.

Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Я дякую всім, хто працює заради нашої держави та хто воює заради України!

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!