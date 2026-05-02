Полтава вдруге за сезон-2025/26 відібрала очки в криворізького клубу.

Поєдинок із Полтавою в Кропивницькому був ювілейним для Кривбасу, передає офіційний сайт чемпіонату України.

СК Полтава — Кривбас 3:3 Відео голів та огляд матчу 01.05.2026

Кривбас поділив очки з Полтавою й досягнув позначки в 200 нічиїх в УПЛ. За даними Transfermarkt, загалом в історії турніру раніше було тільки два клуби з щонайменше 200 нічийними результатами, а саме Ворскла (226) і розформовані в 2021 році Карпати (229).

Зараз "червоно-білі" йдуть шостими в турнірній таблиці чемпіонату, але можуть опинитися на сьомій сходинці, якщо Колос в Олександрії впорається з місцевим однойменним клубом.

Нагадаємо, керманич Кривбасу Патрік ван Леувен заявив, що суддівство в матчі проти Полтави було ганебним.