Команда Володимира Шарана намагається чіплятись за виживання, але майже нічого не виходить.

Суботня програма двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги починалась із чергового епізоду саги з порятунку Олександрії від вильоту з "елітного" дивізіону на тлі здобуття "срібних" медалей у минулому сезоні. Команда тепер уже Володимира Шарана приймала на власному полі ковалівський Колос, якому в поточній кампанії вже навряд чи вдасться зачепитись за зону єврокубків, але фінішувати десь на шостій сходинці турнірної таблиці одразу позаду щільної групи конкурентів було б теж непоганим здобутком для колективу Руслана Костишина.

Багатостраждальним можна було вважати цей матч ще до його початку, оскільки за кілька годин до стартового свистка почалась повітряна тривога в регіоні, і до моменту запланованого старту зустрічі стабілізувати становище так і не встигли. Тож довелось чекати аж дві години для того, щоб свисток арбітра Дениса Резникова банально запустив хронометраж на КСК Ніка.

І одразу ж ми побачили, що Олександрія цілком налаштована здобувати три очки за підсумком цього протистояння. Принаймні на початку матчу команда Шарана активно атакувала й створила свій чи не найкращий момент першого тайму під час стандарту у вигляді кутового на 13 хвилині, який знову взявся замикати на дальній Кампуш, але з рикошетом від газону м’яч перелетів над поперечиною.

А потім щось сталось у грі господарів поля, що вони відійшли на власну половину, і там їх захопили зненацька вже суперники. Тахірі на 19 хвилині струсонув повітря над стадіоном та поперечину воріт Долгого дальнім ударом із центральної зони, а вже за п’ять хвилин потому Денисенко розібрався в два дотики з передачею головою від Демченка на правому фланзі чужих володінь та відправив м’яч у ближній кут потужним ударом.

Розбиті мрії Олександрії про гарний старт у цій грі так зібрати до купи й не вдалось, після чого "поліграфи" втратили як запал початку матчу, так і контроль над станом справ на полі. За що й отримали удар із штрафного в ближню дев’ятку від правого кута власних володінь у виконанні Демченка вже на 40 хвилині, коли загрозу власним воротам привіз фолом проти Салабая Мишньов. У контексті подій на полі завершився перший тайм саме на цьому епізоді, а далі початок другого відтермінувала чергова тривога в регіоні.

Тривала ця вимушена затримка майже до сьомої вечора, тож уже в розпалі був останній матч ігрового дня в нашому чемпіонаті, а ми ще з першим не всі питання вирішили. Цілий тайм був попереду, і Олександрія вирішила його провести в атаці. Або це вже "колоски" грали на відверте утримання рахунку — тут залежить від точки зору.

Загалом, важко все було в плані гри попереду в "поліграфів", і хоча передачами до чужого штрафного з флангів або за рахунок дальніх ударів від того-таки Булеци ситуацію вони загострювали подекуди, але системності в цьому не було. Тож епізод наприкінці матчу став показовим. Колос вийшов до контратаки, Цуріков подав із лівого флангу штрафного на дальню, Ррапай у боротьбі скинув на Хрипчука, а той головою з метру в порожні не мав права схибити. Шукали гру рукою в легіонера при цьому, але так нічого й не знайшли.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в житомирського Полісся, тоді як ковалівський Колос прийматиме Кудрівку.

Олександрія — Колос 0:3

Голи: Денисенко, 24, Демченко, 40, Хрипчук, 86

Олександрія: Долгий — Бутко (Родрігеш, 85), Кампуш, Боль (Прокопенко, 46), Огарков, Жонатан (Цара, 46) — Мишньов (Амарал, 46), Ващенко, Булеца — Кастільйо, Ндіага (Туаті, 63).

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Денисенко (Ррапай, 72), Теллес (Челядін, 90+1), О. Демченко (Хрипчук, 85) — Кане (Гусол, 72), Тахірі (Захарків, 85), Салабай.

Попередження: Кастільйо — Козік, Салабай