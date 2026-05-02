Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться рівненський Верес та кам’янець-подільський Епіцентр.

Рівненський Верес та кам’янець-подільський Епіцентр зіграють на рівненському Авангарді в двадцять шостому турі української Прем'єр-ліги.

Олег Шандрук, після поразки від луганської Зорі (0:2), залучив до стартового складу Вовченка в центрі оборони, тоді як Харатін гратиме в опорній зоні, а Ндукве розташується праворуч в атаці.

Сергій Нагорняк, на тлі нічиєї проти Олександрії (1:1), використав із перших хвилин Кирюханцева на правому фланзі оборони, тоді як Ліповуз розташується в опорній зоні, а Лучкевич гратиме ліворуч в атаці.

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян — Фабрісіо, Харатін, Бойко — Ндукве, Стень, Гонсалвеш.

Запасні: Стефанюк, Кожухар, Протасевич, Чечер, Корнійчук, Нійо, Кльоц, Пушкуца, Баїя Годя.



Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Григоращук, Кош, Климець — Себеріо, Ліповуз — К. У. Рохас, Миронюк, Лучкевич — Сидун.

Запасні: Федотов, Вавшко, Супряга, Запорожець, Ковалець, Сіфуентес, Беженар, Танчик, Олівейра, Маткевич, Є. Демченко.

Гра Верес — Епіцентр почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.