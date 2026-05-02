Гравець харків'ян поділився своїми думками перед грою з Поліссям.

Захисник харківського Металіста 1925 Олександр Мартинюк прокоментував майбутній матч УПЛ проти житомирського Полісся.

"Я думаю, це буде більше тактична гра, а не така, як була гра з ЛНЗ. І ми, і наш суперник будемо використовувати тактичні схеми, ламати захист. Думаю, буде дуже цікава гра.

В першу чергу, треба реалізувати свої моменти — тоді будуть голи. Так, попередня гра була нічийна, але був дуже цікавий матч. Було цікаво дивитися на хороший футбол, тактичний, тому ця гра буде ще цікавішою.

Суперник, звичайно, підсилився під час цього трансферного вікна. Але вони і так досить добре грали, думаю, зараз також буде досить хороша гра. Вони ще більше укомплектувалися, ще більше зігралися. Тому, думаю, буде важка гра, але цікава.

Наше завдання — виходити на кожну гру і старатися боротися за кожен момент, кожен клаптик поля, виривати кожну боротьбу. Звісно, є деякий тиск, але, виходячи на поле, ти маєш доводити, показувати хорошу гру, реалізовувати кожен момент і бути однією командою.

Матчі в Житомирі домашні, але фактично, він буде домашнім для Полісся? Звісно, це має досить велике значення. Оскільки їхніх прихильників буде більше, ніж наших. Тому що ми, на жаль, не можемо грати у Харкові, але все одно підтримка буде. Це дуже класно, коли багато людей приходить, підтримує команди, адже це додає адреналіну на полі. Наших фанів досить добре чути. Вони — молодці, на кожну гру приходять, підтримують нас, велике дякую", — наводить слова Мартинюка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Металіст 1925 — Полісся відбудеться завтра, 3 травня, о 15:30.