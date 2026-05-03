Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 3 травня, розпочавшись о 18:00.

У рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві місцеве Динамо зіграє домашній та центральний матч вікнду проти донецького Шахтаря.

ДИНАМО КИЇВ — ШАХТАР

НЕДІЛЯ, 3 ТРАВНЯ, 18:00. ДИНАМО ІМ.В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР АФАНАСЬЄВ (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV ТА 2+2

Останнє Класичне цього сезону пройде в Києві на території "біло-синіх", у яких ситуація складніша, ніж у "гірників". Після 25 турів кияни посідають лише четверте місце у Прем'єр-лізі, відстаючи від Полісся на два бали та на п'ять від ЛНЗ.

Таким чином, підопічним Ігоря Костюка потрібна лише перемога, щоб продовжувати боротьбу у провальному сезоні, намагаючись зачепитися за призове місце в УПЛ, інакше можна повторити сезони-2013/14 або 2022/23, коли столичний клуб залишався без медалей, посідаючи четверті місця.

До матчу проти Шахтаря підопічні Костюка підходять після феєричного та найрезультативнішого матчу в історії УПЛ проти Кривбасу, де кияни не лише відігралися з рахунку 1:4, а й у підсумку вирвали перемогу (6:5).

З одного боку був відкритий футбол, а з іншого захист "біло-синіх" надто багато дозволяв Кривбасу, який користувався цим за першої ж нагоди. В атаці у Динамо все досить стабільно, але у зустрічі із "гірниками" не зможе допомогти Назар Волошин, який отримав необов'язкову жовту картку за розмови з арбітром у Кривому Розі. Ще однією вагомою втратою є Володимир Бражко, стан якого поки невідомий, після того, як хавбек отримав м'язову травму на розминці перед грою. Натомість відновився Микола Михайленко.

В іншому ж кияни у повній боєздатності знову готові протистояти Шахтарю, щоб постаратися взяти реванш за поразку в першому колі — 1:3. При цьому за кілька днів до цієї поразки "біло-сині" вибили "гірників" з Кубка (2:1).

До речі, Кубок — зараз найреальніша можливість Динамо зачепитися за єврокубки, особливо з огляду на суперника у фіналі, за всієї поваги до Чернігова. Так, звичайно, УПЛ ніхто не скидає з рахунків, але попереду у киян ще зустрічі з ЛНЗ та Колосом, які можуть попсувати нерви столичній команді.

Донецький Шахтар проводить стабільний сезон як у чемпіонаті, так і в єврокубках, де вже дістався до півфіналу Ліги конференцій.

Саме після півфінальної зустрічі з Крістал Пелес (1:3) минулого четверга, "гірники" підходять до класичного протистояння в УПЛ. Команда Арди Турана показала гарний та якісний футбол проти представника найсильнішої ліги світу, але пропустила прикрі голи після індивідуальних помилок. Тим не менш, гра "гірників" показала, що ще не все завершено і є шанси та надія на камбек і вихід у фінал турніру.

Однак це буде за тиждень, а зараз — чемпіонат. У Прем'єр-лізі Шахтар впевнено лідирує на вершині, випереджаючи ЛНЗ на вісім очок за п'ять турів до кінця. Враховуючи майбутній бій з Крістал Пелес, турецький фахівець може здивувати своїм складом проти киян, щоб поберегти лідерів на єврокубковий матч-відповідь.

Шахтар має право на помилку з погляду турнірного становища, особливо якщо дивитись на календар "гірників" на заключні ігри — СК Полтава, Оболонь, Кривбас та Колос. Розгубити вісім очок у такому календарі просто неможливо і важко уявити такий сценарій у найближчому майбутньому.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Вівчаренко, Михавко, Біловар, Караваєв — Піхальонок, Шапаренко, Буяльський — Редушко, Ярмоленко, Пономаренко.

Шахтар: Різник — Педріньйо, Матвієнко, Бондарь, Тобіас — Бондаренко, Назарина, Очеретько — Невертон, Аліссон, Траоре.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Динамо забило в чемпіонаті 2194 голи, а Шахтар — 2191;

- безнічийна серія Динамо триває в УПЛ 16 матчів: десять перемог та шість поразок;

- безпрограшна серія Шахтаря триває в УПЛ 16 ігор: 12 перемог та чотири нічиї;

- гольова серія Шахтаря триває в чемпіонаті десять ігор — 22 голи;

- Динамо при Ігорю Костюку може здобути десяту перемогу в чемпіонаті;

- Шахтар при Арді Турану може зазнати першої гостьової поразки в чемпіонаті — у 13-й грі;

- 20 гол в УПЛ може забити Володимир Бражко (Динамо), 15 — Дмитро Криськів (Шахтар).

